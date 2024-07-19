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Суд ООН: политика Израиля на палестинских территориях противоречит международному праву

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Phil Nijhuis/AP
Авторское право Phil Nijhuis/AP
By Euronews
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Израильское присутствие на оккупированных палестинских территориях является незаконным, говорится в консультативном заключении Международного суда ООН. Суд призывает Тель-Авив прекратить поселенческую политику на Западном берегу реки Иордан.

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Международный суд ООН призвал Израиль прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Израильское присутствие в районах на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме противоречит международному праву, говорится в консультативном заключении суда.

Кроме того, "Израиль обязан эвакуировать всех поселенцев с оккупированных территорий", отмечается в документе.

В декабре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения. В феврале были проведены слушания. Свои позиции по этому вопросу представили более 50 государств и три международные организации.

Комментируя решение суда ООН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "еврейский народ не оккупант на своей земле".

"Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", - подчеркнул Нетаньяху.

Палестинская администрация Западного берега приветствовала решение Международного суда ООН как "историческое".

Заключения Международного суда ООН - в отличие от решений - не имеют обязательной силы.

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