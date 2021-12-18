Сейм одобрил поправки к закону о телерадиовещании

Сейм Польши принял поправки к закону о телерадиовещании. В его рамках владельцем телевизионного канала или радиостанции, действующих на основании польской лицензии, не может быть компания с заграничным, неевропейским владельцем, доля которого превышает 49%. Цель предложенных правящей партией поправок — доработать правила, позволяющие Национальному совету по телерадиовещанию не допускать перехвата контроля над вещательными организациями компаниями извне ЕС.

Если президент Анджей Дуда одобрит закон, то американскому концерну Discovery ("Дискавери") придется продать польский телеканалTVN (Ти-ви-эн), открыто критикующий правительство страны.

В правлении телеканала TVN новый закон о телерадиовещании назвали покушением на свободу СМИ. "В Сейме произошла беспрецедентная атака на свободные СМИ. Эти действия нацелены на самого большого и важного союзника Польши, потому что на США опирается польская безопасность и значительная часть польской экономики", — говорится в заявлении.

Владельцем TVN является американский концерн Discovery, но управление телекомпанией осуществляется через компанию Polish Television Holding BV, зарегистрированную в Нидерландах. В группу TVN входят 14 телеканалов, включая информационный TVN24. В польском информационном пространстве новостная деятельность TVN часто вступает в противоречие с подачей материала государственным телевидением.