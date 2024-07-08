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Украина инициирует созыв Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Анджей Дуда
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Анджей Дуда Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Киев и Варшава подписали соглашение о безопасности

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Киев инициирует внеочередную сессию Совета Безопасности ООН в связи с новыми российскими ударами по украинским городам. Об этом заявил Владимир Зеленский в Варшаве в ходе встречи с польским премьером-Дональдом Туском.

Зеленский прибыл в соседнюю страну накануне саммита НАТО. Киев и Варшава подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Помимо сотрудничества в сфере производства и поставок вооружения, документ предусматривает, что польские силы ПВО смогут перехватывать над украинской территорией российские дроны и ракеты, направленные в сторону Польши.

Кроме того, в Польше будет организован «Украинский легион» — добровольческое подразделение для обучения и подготовки личного состава ВСУ, по образу уже существующей украинско-литовской бригады.

Владимир Зеленский также отметил, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возможным посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной. Орбан, чья стран приняла на себя председательство в ЕС, накануне посетил и Киев, и Москву. Однако Зеленский полагает, что посредником могла бы стать только страна (или группа стран), экономическая и военная мощь которых могла бы оказать давление на Владимира Путина, то есть Китай, США или ЕС.

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