Канада и Британия объявили дипбойкот Олимпиаде-2022

Список стран, объявивших дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине, растёт.

Первыми не отправлять на Игры свою официальную делегацию решили Соединённые Штаты, мотивировав это "нарушениями прав человека в Китае". Примеру союзника последовали Великобритания и Канада.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады: "Я не думаю, что решение Канады или многих других стран не направлять дипломатическую делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине станет неожиданностью для Китая. Все последние годы мы очень чётко выражали нашу глубокую озабоченность по поводу нарушений прав человека в этой стране".

Решение премьер-министра Австралии присоединиться к бойкоту было встречено насмешками со стороны китайских властей, они назвали это "политическим позёрством".

Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая: "Китай не приглашал каких-либо австралийских правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры, и никому не будет дела до того, приедут они или нет. Политическое позёрство и самореклама австралийских политиков с целью удовлетворить свои собственные интересы никак не повлияют на успешное проведение Олимпиады".

В свою очередь, Международный олимпийский комитет в этом вопросе сохраняет нейтральную позицию, чтобы, по словам его главы, избежать политизации Игр.

Томас Бах, президент МОК:

"Присутствие чиновников - для правительства каждой страны - чисто политическое решение. Для любого из таких решений МОК применяет принцип политического нейтралитета".

Напряжённость между Китаем и Западом в последние годы возросла. Пекин обвиняют в геноциде уйгуров и репрессиях в Тибете, ущемлении основных свобод жителей Гонконга, как и материковой части.

Китайские власти это категорически отрицают.