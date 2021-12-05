Визит Путина в Индию как свидетельство разворота Кремля на Восток

Президент России Владимир Путин едет с официальным визитом в Нью-Дели. Главными темами переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Кремле называют развитие «особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами».

По мнению эксперта Московского центра Карнеги Александра Габуева, Индия приобретает особое значение для Кремля на фоне охлаждения отношений с Западом:

«Россия разворачивается на Восток. Ее партнерство с Китаем расширяется. Ее зависимость от Китая становится все глубже, и России остро необходимо диверсифицировать свои возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И Индия выступает в роли традиционного партнера на протяжении десятилетий. Я думаю, этот саммит в очном формате показывает, что Владимир Путин придает большое значение отношениям с Индией как свидетельству того, что Россия больше ставит на политику в отношении Азии, чем на политику в отношении Китая».

Владимир Путин и Нарендра Моди встречаются регулярно. Этот визит станет 21-м ежегодным саммитом Индия-Россия. Вместе с Путиным в Нью-Дели отправились министры иностранных дел и обороны для проведения переговоров в формате «2+2» по вопросам обороны, международного сотрудничества и региональной политики.

В рамках саммита, как ожидается, будут подписаны и новые контракты на поставки оружия. Посол республики в Москве называет Россию «главным партнёром Индии в оборонной отрасли». В «Рособоронэкспорте» напоминают о поставках вооружений ещё с середины XX в. По оценкам компании, индийская армия почти на три четверти оснащена советским и российским вооружением.