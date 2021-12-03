Париж ограничивает инвестиции в российское производство сжиженного газа

Французские экологи добились запрета на финансирование российского проекта по производству сжиженного газа на севере Сибири. По решению правительства банки Пятой республики больше не смогут инвестировать в предприятие «Новатэка» «Арктик СПГ-2».

Экоактивисты называют это результатом широкой общественной кампании по защите окружающей среды, а французские издания подчеркивают, что введённые ограничения вряд ли помешают реализации проекта, который уже получил около 10 млрд евро.

«Арктик СПГ-2» — это второй крупный завод «Новатэка» по производству сжиженного газа. Его построят на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове.

Экоактивисты считают недопустимой поддержку столько крупных проектов по использованию ископаемого топлива. Их возмущение вызывает и расположение завода в арктической зоне, где среднегодовая температура растёт особенно быстро. Юрий Ерошин коммерческий директор по реализации СПГ «НОВАТЭКа»

Экоактивисты считают недопустимой поддержку столько крупных проектов по использованию ископаемого топлива. Их возмущение вызывает и расположение завода в арктической зоне, где среднегодовая температура растёт особенно быстро.

Несмотря на протесты, проект получил поддержку как российских банков, так и инвесторов из Азии и Европы, в том числе французской компании Total.