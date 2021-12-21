Цена газа в Европе достигла исторической отметки

Цена газа в Европе во вторник закрепилась на исторической отметке выше $2100 за тыс. куб. м., свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общий рост цен газа в Европе за день составил порядка 23%.

Накануне "Газпром" не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 21 декабря.

В результате утром во вторник физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу. Похожая картина будет наблюдаться и в среду.

При этом в самом "Газпроме" отметили, что компания поставляет газ европейским потребителям в полном объеме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал остановку поставок газа по "Ямалу — Европе" коммерческой ситуацией, которая не связана с заполнением второй нитки "Северного потока-2"

Цены в Европе растут несколько месяцев. На этом фоне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил,

что Россия пытается оказывать давление на Европу, чтобы добиться сертификации "Северного потока-2". Но вынужден был заметить, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам.