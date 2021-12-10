Парижские власти перевезли нелегалов в тёплое место

Парижские власти перевезли 237 мигрантов, в том числе детей, из палаточного лагеря, который те разбили в туннеле, соединяющем французскую столицу с пригородом Сен-Сан-Дени. На рассвете в пятницу им предложили собрать скромные пожитки и сесть в автобусы, которые отвезли нелегалов (главным образом, выходцев из стран Африки) во временные центры в столичном регионе и на юго-западе Франции.

Это 26-я операция по эвакуации стихийно разбитого мигрантами лагеря с начала года, сообщили в префектуре Парижа. Палаточный городок просуществовал 45 дней, всё это время мигрантов поддерживали активисты неправительственной организации Utopia56. Именно они забили тревогу, когда температуры стали опускаться ночью до отрицательных значений.