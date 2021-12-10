This content is not available in your region

Франция

Парижские власти перевезли нелегалов в тёплое место

Access to the comments Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
Эвакуация нелегальных мигрантов из туннеля в Париже, 10 декабря 2021 года
Эвакуация нелегальных мигрантов из туннеля в Париже, 10 декабря 2021 года   -   Авторское право  CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP or licensors

Парижские власти перевезли 237 мигрантов, в том числе детей, из палаточного лагеря, который те разбили в туннеле, соединяющем французскую столицу с пригородом Сен-Сан-Дени. На рассвете в пятницу им предложили собрать скромные пожитки и сесть в автобусы, которые отвезли нелегалов (главным образом, выходцев из стран Африки) во временные центры в столичном регионе и на юго-западе Франции.

Это 26-я операция по эвакуации стихийно разбитого мигрантами лагеря с начала года, сообщили в префектуре Парижа. Палаточный городок просуществовал 45 дней, всё это время мигрантов поддерживали активисты неправительственной организации Utopia56. Именно они забили тревогу, когда температуры стали опускаться ночью до отрицательных значений.