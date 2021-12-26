"Это враньё и ложь": "Газпром" отвергает обвинения в сокращении поставок в Европу

"Враньём и ложью" назвал российский "Газпром" обвинения в том, что компания снижает поставки в Европу ради влияния на цены. В Москве заявляют, что контракты этого года в некоторых случаях даже больше, чем в прошлом, но многие страны уже получили все оплаченные объёмы, а новых заказов не сделали. Именно из-за отсутствия заявок в начале недели была приостановлена прокачка по газопроводу "Ямал-Европа".

Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, не соответствующими действительности. А проще говоря — враньё и ложь. Все проблемы в Западной Европе создают себе сами. Не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреться в зеркало Сергей Куприянов официальный представитель "Газпрома"

Сергей Куприянов, официальный представитель "Газпрома":

"Наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу, и, судя по всему, на Украину в объеме от 3 до 5 млн кубометров в сутки. А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом". Вывод — все проблемы в Западной Европе создают себе сами. Не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреться в зеркало".

После того, как "Газпром" прекратил резервировать мощность "Ямала-Европы", цены на газ в Евросоюзе достигли исторического максимума, впервые превысив два доллара за кубометр.

Решение немецких властей отложить сертификацию "Северного потока – 2" называют одной из причин резкого роста цен на газ в Европе Jens Buettner/dpa-Zentralbild (via AP)

Среди причин резкого скачка называют и прогнозы погоды — в Европе ожидают очень холодную зиму — и решение Федерального сетевого агентства Германии, которое заявило, что не планирует сертифицировать газопровод "Северный поток – 2" до июля