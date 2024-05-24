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Евровыборы: ожидания молодых избирателей

На дебатах ведущих кандидатов
На дебатах ведущих кандидатов Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By euronews
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В числе зрителей предвыборных дебатов ведущих кандидатов в Брюсселе были молодые люди, которые впервые примут участие в евровыборах. Они рассказывают о своих ожиданиях и предпочтениях.

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В числе зрителей предвыборных дебатов ведущих кандидатов на евровыборах в Брюсселе присутствовали специальные гости.

Это молодые люди, которые впервые будут голосовать на евровыборах. Некоторые из них смогли задать кандидатам свои вопросы. 

Хотя основной темой спора выступавших стали возможных союзы с ультраправыми партиями, молодых избирателей интересовали и другие темы.

Александра Вальчак, Польша, журналист: 

"Мне показалось, что тема безопасности была самой важной и эмоциональной для всех кандидатов". 

Карло Миллино, Италия, студент:

"Я бы выделил две темы. Первая из них связан с изменением климата. И мне понравились ответы Сандро Гоци из Renew Europe, потому что он сказал то, чего я не ожидал. Я очень ценю его ответы и его непредвзятость. И вторая тема – миграция. И мне очень понравились ответы Шмидта, потому что он был справедлив".

Многие из них уже сделали выбор в пользу того или иного кандидата.

Якоб Винд, Дания, студент:

"Мне особенно нравится Урсула фон дер Ляйен. Я думаю, что она проделала хорошую работу за последние пять лет. Поэтому я также надеюсь увидеть ее главой Комиссии в течение следующих пяти лет".

Яннис Афксентиу, Кипр, студент:

"Мне больше всего нравится кандидат от "Зеленых", поскольку она учла, что да, перед вами стоят важные проблемы, но нам нужно победить страх решениями, а не экстремистскими разговорами".

Нинетт Вертонген, Бельгия, студентка:

"Я с нетерпением жду, что принесет нам будущее. И собираются ли они действительно что-то менять или они просто говорят об этом сейчас, а делать ничего не будут для того, чтобы молодые люди не сидели в TikTok, а TikTok не стал  бы местом, вредным для вашего психического здоровья".

Эти молодые люди впервые голосуют на выборах в ЕС и надеются убедить принять участие в выборах и своих сверстников.

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