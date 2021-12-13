Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Беларуси. В документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из этой страны, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно продукцию.

"Сделки, которые были заключены до введения санкций в Литве, незамедлительно должны быть расторгнуты в одностороннем порядке или по соглашению сторон, либо их выполнение должно быть остановлено на время действия санкций, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Реализация этой меры направлена на предотвращение транзита через территорию Литвы удобрений ОАО "Беларуськалий".

Восьмого декабря вступили в действие санкции США, введенные против нескольких десятков белорусских компаний, включая "Беларуськалий". Однако перевозка удобрений, скорее всего, продолжится через Литву до января, так как белорусская сторона уже рассчиталась за транзит. Сообщается также, что Государственная литовская железнодорожная компания (ЛЖД) ищет способы вернуть аванс, уплаченный "Беларуськалием" за транспортировку калийных удобрений в январе-феврале 2022 года.

"Наша цель - вернуть деньги за январь и февраль, мы будем искать пути и еще раз постараемся их вернуть", – цитирует представителя литовских железных дорог Мантаса Дубаускаса Балтийская служба новостей.

Компания пыталась вернуть предоплату 7 декабря, за день до вступления в силу санкций, но деньги были возвращены на счет ЛЖД, поскольку российский корреспондент-банк ВТБ, обслуживающий "Беларуськалий", отклонил перевод средств, сообщает портал новостей Delfi.lt. В случае расторжения договора о транзите с "Беларуськалием" ЛЖД лишится 60-70 млн евро.

Два литовских министра подали прошения об отставке, взяв на себя ответственность за не остановленный транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву. Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что направил заявление об отставке премьер-министру Ингриде Шимоните в воскресенье, в конце прошлой недели прошение подал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.