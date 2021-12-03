Подразделения инженерных войск Эстонии и Великобритании прибыли в Польшу для оказания помощи на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Подразделения инженерных войск из Эстонии и Великобритании уже в Польше. Впереди координационная встреча с командованием Войска Польского. Затем они начнут выполнять задачи на польско-белорусской границе", - написал в Твиттере польский министр обороны.

Pododdziały wojsk inżynieryjnych z Estonii i Wielkiej Brytanii są już w Polsce. Przed nimi spotkanie koordynacyjne z dowódcami Wojska Polskiego, a następnie rozpoczną realizację zadań na granicy polsko-białoruskiej. Dziękujemy za wsparcie! pic.twitter.com/ZLxDQMbx73 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 3, 2021

До 155 военных из Великобритании и Эстонии будут нести службу в приграничной зоне до 30 апреля.

В задачи эстонских и британских солдат входит строительство нового и ремонт временного заграждения, а также укрепление дорог у польско-белорусской границы.

Эстонский контингент насчитывает около 70 человек, он укомплектован резервистами, кадровыми военными и гражданскими лицами, в его состав входят инженерный взвод, две группы военных корреспондентов, группа разведки и наблюдения, а также тыловые части, сообщает эстонская служба новостей ERR.

Пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская сообщила, что попыток нелегально перейти границу стало меньше, но отметила, что некоторые группы мигрантов действуют весьма агрессивно.

"Попыток меньше, но если бы мы в прошлом году говорили об этих событиях, то считали бы, что на границе происходит что-то невероятное. Сравнивая с последними неделями, можно говорить, что групп намного меньше, но они очень агрессивно настроены. Они бросаются камнями, ослепляют нас, атакуют патрули", - рассказала Михальская.

По данным польской погранохраны, на территории Беларуси могут находиться около десяти тысяч иностранцев, собранных там для нелегального пересечения границы.

"Сейчас у нас нет информации о больших группах. На линии границы их нет. Часть этих людей забрали в логистический центр у погранперехода "Брузги". Но мы знаем, что есть разные склады, бывшие отделения белорусской погранслужбы вблизи границы, где могут находиться эти люди", - отметила пресс-секретарь польской погранохраны.

В Польше ждут новые "организованные миграционные потоки"

За сутки с первого на второе декабря было зафиксировано 46 попыток нелегального пересечения границы. В начале ноября их насчитывалось от одной до нескольких сотен.

Однако в Польше опасаются прибытия к границе новой волны мигрантов. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что "в ближайшие месяцы появятся новые организованные миграционные потоки", - сказал он. По данным польской разведки, это организованные миграционные потоки с территории Афганистана.

"Это риск, который может появиться в ближайшие недели, в ближайшие месяцы и в больших масштабах", - цитирует представителя польского правительства ТАСС.

В начале миграционного кризиса на границе с Беларусью Польша построила заграждение из колючей проволоки, которое не стало серьезным препятствием для мигрантов. Власти страны приняли решение построить более надежное сооружение с более современным техническим оснащением: датчиками и средствами наблюдения. Строительство должно начаться 15 декабря.