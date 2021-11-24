На афганском телевидении скоро не будет женщин

Афганским телеканалам запрещено показывать фильмы и сериалы, в которых играют женщины. С эфира также должны быть сняты картины и развлекательные программы, противоречащие шариату, оскорбляющие чувства верующих и пропагандирующие "чуждые культурные ценности".

Таково последнее распоряжение Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению пороков, созданного в середине сентября движением "Талибан"* взамен министерства по делам женщин. Журналисткам и женщинам-дикторам предписано появляться на экране только с покрытой головой. В "религиозной директиве", правда, не уточняется, идёт ли речь о хиджабе или о парандже.

Впервые, отмечают обозреватели, Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков вмешивается в работу СМИ. В опубликованном во вторник заявлении афганских журналистов и НКО, которых поддержала Human Rights Watch, говорится, что помимо постоянных угроз и давления на женщин, налицо новая попытка "заставить замолчать" всех, кто критикует или свободно высказывается о происходящем в Афганистане.

И хотя правительство талибов отмахивается от обвинений в цензуре, назначенный недавно главой Управления по печати при премьер-министре Кари Абдул Саттар Саед заявил на днях в Твиттере, что именно СМИ стали "очагами вражеской пропаганды". "Такое нельзя прощать или терпеть, - пишет он, - с врагами надо обращаться так, как они заслуживают, жёстко".

Снимаемые в Индии и Турции и популярные у населения Афганистана "мыльные оперы" необходимы для выживания частных телеканалов, считает Худжатулла Муджадиди, один из основателей Федерации афганских журналистов. Если новые директивы Министерства по пропаганде добродетели вступят в силу, это "приведёт к закрытию десятков СМИ", убеждён он и призывает талибов пойти на компромисс, разрешив показывать сериалы пусть и ценой вырезанных сцен. После второго прихода талибов к власти многие медиа итак закрылись из-за отсутствия журналистов, прекращения международной помощи или доходов от рекламы.

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Инициатива министерства угрожает не только "свободе СМИ" в целом, она реально сократит "присутствие женщин-журналистов" в эфире и на местах, считает в свою очередь представительница телекомпании Zan TV - первого афганского телеканала, продюсерами и репортерами которого являются исключительно женщины. Журналистки "будут теперь чувствовать себя в большой опасности", - заявила AFP Аслия Ахмадзай, работающая на северо-западе Афганистана фрилансер.

Многим происходящее сегодня всё больше напоминает первое правление "Талибана" с 1996 по 2001 годы, когда те запретили телевидение и все виды "аморальных" развлечений. Афганцы, пойманные за просмотром телевизора, подвергались наказанию, их телевизоры уничтожались. Наличие дома видеомагнитофона могло привести к публичной порке. Кинотеатров не осталось, функционировала только одна радиостанция "Голос шариата", которая транслировала исламскую пропаганду.

После свержения талибов в 2001 году, в Афганистане произошёл настоящий бум СМИ: появились десятки частных радио- и телестанций, в частности, при поддержке Запада. При поддержке западных инвестиций в стране появились десятки частных радио- и телестанций, предлагающих всё: от конкурсов American Idol до музыкальных клипов и ток-шоу. Женщины, которым в 1990-х годах больше не разрешалось работать или учиться, стали очень заметны. Слишком заметны для фундаменталистов, которые сейчас делают все возможное, чтобы стереть их с общественной арены, отмечают наблюдатели.

* Признано в РФ террористической организацией и запрещено.