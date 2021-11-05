Жителям Афганистана не хватает на еду

За последние десятилетия в Афганистане изменилось почти всё, кроме цены на хлеб. Одна буханка всегда стоила здесь 10 афгани — то есть примерно 10 евроцентов — и во время войны, и во время присутствия в стране иностранных войск. Теперь талибы издали декрет, приравнивающий поднятие стоимости хлеба к преступлению. Этому есть причина: миллионы жителей страны голодают.

"Раньше мы покупали 50 килограммов муки за 1 800 афгани. Теперь это стоит 2 450 афгани", — рассказывает пекарь Ашокулла.

Выросла и стоимость бытового газа. А большинство клиентов Ашокуллы не получают зарплату.

"Если цены продолжат расти, а спрос уменьшится, нам придется уйти из бизнеса, потому что мы просто не сможем себе это позволить. Остановим всю работу и закроем лавку", — продолжает Ашокулла.

Басир Мухаммед в соседнем магазине рассказывает похожую историю. Он обвиняет в финансовом кризисе новых правителей Афганистана: "Дела идут плохо. Бизнес — на нуле, потому что пришли талибы и слишком много людей уехали в Америку, Германию, другие страны".

После прихода "Талибана" к власти в Афганистане развернулся полномасштабный экономический кризис. Страна потеряла 8 млрд ежегодной финансовой помощи из-за границы, так же как и почти 8 млрд хранящихся в США резервов. По подсчетам Международного валютного фонда, ВВП страны упадет на 30% в ближайшие месяцы.

"Я собираю это по всем магазинам, чтобы приготовить дома и накормить семью. Добрые мясники делятся со мной хлебом и деньгами", — говорит жительница Кабула.

В ООН называют ситуацию в Афганистане "худшим гуманитарным кризисом в мире". Согласно докладу Всемирной продовольственной программы, 23 миллионам жителей грозит истощение и голодная смерть до конца зимы. Евросоюз пообещал выделить на помощь Афганистану миллиард евро, но этой суммы вряд ли хватит, чтобы вывести страну из кризиса.