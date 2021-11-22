Правительство Австралии объявило о смягчении санитарных ограничений для путешественников. С 1 декабря в страну можно будет прилетать по рабочим, студенческим и гуманитарным визам, при наличии свидетельства о прививке от коронавируса им не придётся проходить карантин. Сейчас для этого необходимы очень веские основания. Кроме того, граница открывается для вакцинированных граждан Японии и Южной Кореи.

Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию — это важная веха на нашем нашем пути к прежней жизни. Это результат достижений австралийцев. Скотт Моррисон премьер-министр Австралии

До Нового года Австралия рассчитывает принять до 200 тысяч иностранцев со студенческими и рабочими визами.

Тем временем о пересмотре ограничений объявили власти соседней Новой Зеландии, где с 3 декабря вводится так называемая светофорная система. Она заменит прежнюю схему с оповещениями об эпидемической угрозе. Как ожидается, теперь закрытие школ и локдаун станут исключительными мерами.