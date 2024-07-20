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Израиль-Газа: новый ракетный удар по лагерю беженцев Нусейрат

разрушения в лагере Нусейрат
разрушения в лагере Нусейрат Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В Каире при участии Блинкена идет очередной раунд переговоров по достижению соглашения о прекращении огня и возвращении заложников

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По меньшей мере тринадцать человек, включая трех детей и женщину, погибли в результате израильского авиаудара по лагерям беженцев Нусейрат и Бурейдж в центральной части сектора Газа, сообщает министерство здравоохранения под управлением ХАМАС.

Нападение последовало за аналогичным ударом по дому в Нусейрате в начале этой недели, в результате которого погибли шесть человек, включая беременную женщину.

Около 65 ракет выпустило шиитская радикальное движение "Хезболлах" по северу Израиля. О жертвах и разрушениях пока информации нет.

ЦАХАЛ заявил об успешной операции в городе Газа, где террорист ХАМАС забаррикадировался в одном из жилых домов. Также сообщается, что в центре Газы в здании БАПОР (UNRWA) военными были обнаружены склады оружия и взрывчатки.

Переговоры о прекращении огня продолжаются в Каире, где международные посредники добиваются заключения сделки между Израилем и ХАМАС. Ее цель - прекращение боевых действий и освобождение около 120 заложников в Газе. Они остаются там с 7 октября, когда боевики ХАМАС и близких к нему терористических групп совершили беспрецедентное нападение на юг Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсуждение сделки идет полным ходом, но прогресс еще не достигнут. С другой стороны, в соцсетях появляется информация о сложностях по достижению компромисса.

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