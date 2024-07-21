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Бангладеш: более 100 человек погибли во время протестов

Столкновения в Дакке
Столкновения в Дакке Авторское право Anik Rahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Anik Rahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Власти продлили комендантский час и отключили интернет

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По меньшей мере 105 человек погибли во время массовых протестов в Бангладеш. Власти продили комендантский час и ограничили работу интернета. В результате столкновений с силовиками на улицах и в кампусах университетов более тысячи человек получили ранения, в том числе около сотни полицейских и тридцати журналистов.

Отключение интернета останется в силе, и людям будет разрешено выходить на улицу только с 15 до 17 часов по необходимости.

В демонстрациях принимают участие, в основном, студенты, которые протестуют против системы квот - она предоставляет до 30 % государственных рабочих мест родственникам ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш 1971 года.

Критики утверждают, что система квот является дискриминационной и выгодна сторонникам Шейха Хасины, чья партия "Авами Лиг" возглавила движение за независимость.

В воскресенье Верховный суд постановил, что 93% государственных должностей должны распределяться по системе, основанной на заслугах.

Демонстрации подогреваются высоким уровнем безработицы среди молодежи, которая составляет почти 20%.

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