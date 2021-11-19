Республика Беларусь: у КПП Брузги не осталось мигрантов

В Варшаве подтвердили, что мигранты, разбившие лагерь у пограничного перехода Брузги-Кузница, ушли. Польская полиция обнародовала видеосъемку, где действительно видна опустевшая территория, ранее занимаемая нелегалами. Однако сообщается, что попытки незаконного проникновения в Польшу со стороны Республики Беларусь не прекращаются.

В пятницу стало известно, что Польша с 21 ноября намерена приостановить сообщение с Беларусью в железнодорожном пункте пропуска Кузница. В то же время Минск хочет возобновить работу КПП Брузги-Кузница, закрытого по инициативе Польши десять дней назад.

В настоящее время большинство иностранцев, которые ранее находились непосредственно у линии белорусско-польской границы, размещены в отапливаемом транспортно-логистическом центре, а остальные вылетели 18 ноября эвакуационным рейсом из Минска в Ирак.

Людям, перебравшимся на этот склад, предоставляют воду и горячую еду. Мигрантам так же оказывают медицинскую помощь.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что "международные гуманитарные организации должны немедленно получить беспрепятственный доступ к районам вдоль границы и к тем, кто нуждается в помощи".