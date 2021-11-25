Погранохрана Польши пропустила 40 белорусских оппозиционеров

Польские власти приняли за сутки 40 белорусских оппозиционеров, которые просят предоставить им убежище. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь пограничной охраны Анна Михальская.

"Польская погранохрана постоянно помогает белорусам, которые подвергаются репрессиям, - сказала она в частности. - За минувшие сутки на территорию Польши въехало 40 таких лиц. Это люди, которые получили гуманитарные визы и на пограничных переходах подали прошения о международной защите".

Варшава поддерживает белорусскую оппозицию после состоявшихся в Республике Беларусь 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победу в шестой раз с результатом 80,1% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования. Начавшиеся на этом фоне акции протеста несогласных с официальными итогами выборов были подавлены. Власти Польши неоднократно гарантировали представителям белорусской оппозиции всестороннюю помощь, включая пребывание в республике на основании гуманитарных виз.

За те же сутки погранслужба Польши предотвратила очередной массовый штурм границы с Беларусью нелегальными мигрантами: более 200 из них удалось попасть в республику, но их вернули назад, рассказала также Анна Михальская. Она пояснила, что все происходило "при активной поддержке белорусских служб". Пять человек были госпитализированы: "они нуждались в медицинской помощи, так как были измождены", - рассказала представительница погранохраны. Сейчас их состояние стабильное. "Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут покинуть больницу", - резюмировала она.

24 ноября было зафиксировано 375 попыток нелегального пересечения границы, 23 ноября - 267. 22 ноября сообщалось о 174 таких попытках, 21 ноября - о 346 Анна Михальская Погранохрана Польши

За текущий год польские пограничники предотвратили более 36 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года.

Власти Польши не видят на польско-белорусской границе непосредственной военной угрозы и оснований задействовать 4-ю статью НАТО, заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО. При этом он добавил, что Польша опасается эскалации ситуации на границе в результате открытия огня с белорусской стороны. По его словам, мигранты на польско-белорусской границе часто оснащены опасными предметами: ножами, палками, металлическими ломами, и другими "средствами, которые без сомнения должны были быть им переданы белорусскими военизированными структурами", - заявил Дуда. Он охарактеризовал эту ситуацию как "провокацию".

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что в Беларусь вскоре начнут приезжать мигранты из Афганистана. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции в Берлине с и. о. канцлера Ангелой Меркель. По его словам, перелеты мигрантов в Беларусь из стран Ближнего Востока прекратились. "Однако, мы опасаемся, что следующим путем миграции будет приглашение мигрантов, беженцев из Афганистана", - сказал он.

В связи с этим замминистра иностранных дел Мартин Пшидач заявил, что Польша может закрыть другие пункты пропуска на границе с Беларусью, если ситуация с мигрантами не стабилизируется.

Польша закрыла автодорожный пункт пропуска в "Брузги - Кузница" 9 ноября, когда к этому КПП со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов, совершив попытку массово перейти границу. 18 ноября Польша предупредила белорусскую сторону о намерении с 21 ноября закрыть также и железнодорожное сообщение в Кузнице, если миграционная ситуация вблизи этого места не стабилизируется.

Несколько дней назад мигранты, остававшиеся у КПП в Кузнице, ушли. 19 ноября белорусский погранкомитет информировал польскую сторону, что у пограничного перехода "Брузги - Кузница" нет представляющих угрозу мигрантов. Большинство иностранцев размещены в транспортно-логистическом центре "Брузги". Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов.

Россия призывает власти Польши предпринять все необходимые меры для прекращения силовых действий в отношении мигрантов на белорусско-польской границе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва, добавила Захарова, ожидает от Польши "проведения досконального и заслуживающего доверия расследования всех имевших место эксцессов подобного рода, а также привлечения к ответственности всех замешанных в этом должностных лиц".