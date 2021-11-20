Мигранты: по обе стороны границы

В польском городке Михалово рядом с белорусской границей волонтёры организовали центр помощи тем мигрантам, кто в последние недели сумел проникнуть на территорию страны. Организаторы центра заявляют, что получают пожертвования со всей Польши: теплые вещи, продукты и игрушки.

"Я пришла сюда по зову сердца, как женщина и как гражданка. Я здесь, потому что мы должны помогать всем гражданам, всем людям", — рассказывает одна из активисток.

Многие нелегалы оказались в больнице — после многодневных скитаний по лесам между странами.

В Польше ещё месяц назад в рамках чрезвычайной ситуации вступили в силу законы, которые позволяют отправлять нелегалов обратно, не рассматривая прошения о предоставлении защиты и убежища.

"Через минуту их заберут пограничники, которые говорят, что доставят их на погранпост. У нас здесь все документы, и мы попробуем проследить, чтобы их действительно доставили именно туда".

По другую сторону границы, под Гродно, сотни мигрантов обитают в центре, переоборудованном из большого склада. Там им предоставляют, пищу, ночлег и медицинскую помощь. По данным польской стороны, у КПП Кузница-Брузги уже никого не осталось. Судьба нелегалов, однако, остаётся под вопросом.