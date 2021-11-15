Министерство финансов России выступило с предложением поднять минимальную розничную цену на водку до 261 рубля за 0,5 литра. Повышение планируется с января 2022 года. Если инициатива минфина будет поддержана, минимальная розничная цена на водку увеличится на 7,4%. Сейчас минимальная стоимость полулитровой бутылки водки в России составляет 243 рубля.

Проект приказа минфина опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В предыдущий раз минимальная стоимость водки повышалась в РФ в прошлом году - с 230 до 243 рублей. С 2022 года может возрасти и минимальная розничная цена коньяка – с 446 до 480 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства не имеет определенной позиции по поводу минимальных цен на алкоголь в РФ.

"Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в понедельник. Он также добавил, что в Кремле вопрос повышения цены на водку не обсуждался.

Минимальные цены на спиртное устанавливаются минфином с 2009 года в целях борьбы с подпольным производством алкогольной продукции. Сейчас также рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на различные категории вин.

Эксперты объясняют рост цен повышением стоимости сырья для производства

Директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в интервью Euronews выразил мнение, что предлагаемое повышение минимальной розничной цены вряд ли приведет к массовому недовольству или расширению рынка нелегальной продукции.

У нас же практически каждый год цены повышаются, потому что растет стоимость составляющих – зерно, спирт, этикетки, бутылки, пробки, упаковка и так далее. Любое повышение неприятно, но в пределах 5-8 процентов это некритично. Желательно, конечно, не более пяти, тогда рынок и потребитель воспринимаютповышениесовсем безболезненно. При семи, наверное, повозмущаются, но проглотят. У тех, кто часто покупает водку__,при повышении с 243-х до 261 рубля, месячные затраты увеличатся всего рублей на 80. Переживем!

- Это не приведет к росту рынка нелегального алкоголя?

Легальный и нелегальный рынки в России не конкурируют между собой и не пересекаются уже лет шесть. Потребители примерно в 2014-15 годах окончательно разделились на две группы. Одна пьет нелегальный суррогатный алкоголь, у них зарплаты 12-18 тысяч рублей в месяц. Никогда потребитель из этой группы не позволит себе пойти в магазин и купить бутылку водки за 250 рублей. Для него это нонсенс. Нелегальная продукция стоит 100-120 рублей, максимум 150, то есть в два раза дешевле. __Потребители легальной продукции – это люди с зарплатами от 25 тысяч рублей и выше. Они гарантированно не будут покупать суррогат, даже если минимальная цена вырастет до 260 рублей. Ведь разница между минимальной ценой и средней стоимостью бутылки водки в России очень невелика. В этом году минимальная цена составляет 243 рубля, средняя стоимость бутылки водки в магазине - 300 рублей. Лет 7-8 назад повышение цен действительно повлекло бы за собой рост нелегального рынка, а сейчас этой конкуренции больше нет. Но само по себе повышение, конечно, неприятно. Но всё, что в пределах пятипроцентного роста, не вызовет каких-то социальных движений.

- Какие алкогольные напитки сейчас предпочитают россияне? Что на первом месте - пиво или водка?

Первая тройка – пиво, водка, вино. Сегодня в России на душу населения выпивают 50 литров пива, в 2007-м было по 80 литров, то есть произошло сокращение за счет демографического провала. Пиво, в основном, молодежный напиток, а у нас с 1990-го по 2002 год детей рождалось в два раза меньше. Сейчас эта группа вышла на рынок крепкого алкоголя. Основные потребители крепкого спиртного - люди от 28 до 45 лет.

Согласно опубликованному BusinesStat летом 2021 года «Анализу рынка алкогольных напитков в России», в 2022-2025 годах объемы реализации алкоголя на российском рынке будут ежегодно сокращаться. На рынок будут давить ожидаемая стагнация доходов россиян и снижение численности населения, полагают исследователи.