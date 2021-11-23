Чем "Прошек" опасен для Италии

"Прошек": так называется почти не известное за пределами Хорватии вино, которое в Италии считают огромной угрозой. Не сам напиток, конечно, а его название, которое не знакомым со славянскими языками людям может напомнить "Просекко": пишется Prošek.

Это принципиально разные вина, которые производятся по-разному из разных сортов винограда. Одно лёгкое, светлое, игристое, другое — тёмное, сладкое и тихое.

Но в 2013 году хорватам запретили писать слово Prošek на этикетках бутылок, поставляемых в ЕС. Тогда Загреб попросил зарегистрировать их вино как "защищённое местное наименование". Процесс по разным причинам откладывался, но в сентябре этого года Еврокомиссия выразила готовность вернуться к хорватской заявке. В Италии будто взорвалась бомба.

Джан Марко Чентинайо, зам.министра сельского хозяйства Италии:

"Цель этой инициативы — защитить конечного потребителя. Когда потребитель видит сразу Просекко и Прошек, он может запутаться. Даже многие итальянцы считают, что "Прошек" — это английский перевод "Просекко".

В Хорватии заявляют, что и думать не могли составлять конкуренцию Просекко — совершенно разные потребители. Но в представлении Рима, конфликт продолжает серию скандалов с поддельными марками "сделано в Италии".

Джан Марко Чентинайо:

"Когда под ударом оказывается Просекко — самое продаваемое в мире итальянское вино — неудивительно, что проблема приобретает общенациональные масштабы. Во-вторых, этот удар исходит из европейской страны. До сих пор у нас были проблемы только с производителями за пределами Европы, например с американскими или китайскими, которые давали своим продуктам звучащие "по-итальянски" названия".

В Хорватии считается, что "Прошек" — это от слова prošli, то есть последний — делают его из ягод очень позднего урожая, засохшего прямо на лозе. В Италии же уверены, что слова специально сделаны похожими: как "Адидас" и "Абибас".

Лука Джави, Prosecco DOC consortium:

"Можно найти итальянские бутылки прошлого века, на которых написано "Шампанское". То же самое произошло с хорватами еще в 1700 году, когда название, которое они использовали для обозначения своего вина, просто напоминало оригинальное название, связанное с местом под названием Просекко, которое по-словенски называется "Просек".

Указатель по-итальянски и по-словенски в регионе Просекко. По-словенски это действительно "с", а не "ш" Antonio Calanni/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В самом "месте под названием Просекко" бьют тревогу. Этот винодельческий регион — часть Всемирного наследия ЮНЕСКО. В "винном конфликте" здесь видят прямую угрозу собственному благополучию, не в последнюю очередь — туристической отрасли.

Марина Монтедоро, Colline Prosecco UNESCO:

"Статус Всемирного наследия ЮНЕСКО — это помощь экономике. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть холмы, очень интересные с географической точки зрения, уникальные. Но кроме того это место ассоциируется у них с тем продуктом, который является частью местной культуры и традиций. И этот факт в ЮНЕСКО тоже учитывали, когда выносили решение".

Экспорт Просекко по всему миру итальянцы оценивают в 2,4 миллиарда евро ежегодно. Производство Прошека — меньше на порядки. Но дело не столько в прибыли, сколько в самом принципе защиты традиционных наименований. Так что стороны конфликта с нетерпением ждут решения Еврокомиссии.