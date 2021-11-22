Бочка вина за 800 тысяч евро

Во Франции бочку молодого вина — 228 литров — продали на аукционе за 800 тысяч евро: Corton Renardes Grand Cru 2021 года.

Hospices de Beaune — один из старейших и известнейших винных аукционов Франции, прибыль идёт на благотворительность.

В этот раз средства отправятся фонду по борьбе с насилием против женщин. В этом году, по словам организаторов торгов, погода подкачала, поэтому на продажу выставлено вдвое меньше бочек, чем в прошлом.