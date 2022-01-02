По морозцу без "сугрева": "трезвая пробежка" в Ярославле

По морозцу без "сугрева": "трезвая пробежка" в ЯрославлеКомментарии
Euronews
Авторское право Кадр из видео AFP-
По снегу на морозце, но без "сугрева": в Ярославле в первый день Нового года организовали "трезвую пробежку". На двухкилометровую дистанцию вышли сторонники здорового образа жизни, те, кто отмечал праздник без алкоголя — или почти без: старт назначили на два часа дня.
"Чтобы наши дети видели, как нужно правильно встречать Новый год — не с бокалом шампанского, а с улыбкой на лице!", — говорит участница мероприятия.
В Ярославле и других российских городах "трезвые пробежки" проводятся не первый год. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя в России с 2003 по 2016 годы сократилось на 43%.