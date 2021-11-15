Беларусь помогает сбываться мечтам мигрантов

Тысячи мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Европейский Союз, застряли на белорусско-польской границе. Сложившаяся ситуация усиливает дипломатическую напряженность, угрожает перерасти в острый гуманитарный кризис, но не пугает тех, кто ищет лучшей жизни.

"Все просто, мы получили визу в Ираке, заплатив 2 тысячи долларов", - говорит этот мигрант, которого мы встретили на проспекте Победителей в Минске.

Евросоюз обвиняет в организации кризиса Александра Лукашенко, но благодаря ему заветные для многих мигрантов мечты сбываются.

"Если придется, я останусь здесь на 5 или 6 месяцев, чтобы поехать в Германию", - рассказывает молодой человек, раскладывающий спальный мешок возле кинотеатра "Москва".

Сириец Аммар, уже 6 лет живущий в Бельгии, приехал в Польшу, чтобы встретиться с матерью, которая недавно пересекла границу. Ее разместили в центре приема мигрантов. Он утверждает, что на пути в Евросоюз нелегалам помогают представители белорусских властей:

"Они прорезали заборы и пускали их в Польшу. Иногда они помогают людям переходить границу, иногда бьют их, иногда увозят в неизвестные места, в Литву. К счастью, моя мать была с группой, которую они увезли в Польшу".

В Бейруте Рабих Ибрагим надеется в ближайшие несколько дней со своим сыном уехать в Европу - подальше от экономического кризиса, разрушающего его страну. Он также благодарен белорусским властям за открытые возможности:

"Это единственная страна, которая позволяет людям приезжать в Европу. Остальные страны закрыты. Это единственная возможность для нас".

В ливанской столице наблюдается настоящий туристический бум на белорусском направлении. Несколько агентств предлагают прямые рейсы в Минск по цене чуть более 1 000 евро, и они заполнены. Если раньше такие заявки поступали один-два раза в год, то теперь желающие отправиться в Беларусь обращаются ежедневно. Но, как правило, это туры в один конец.