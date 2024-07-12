"Езжайте домой". На Майорке устали от рекордного притока туристов

Жители Майорки требуют ограничить приток туристов. Они говорят, что "их остров скуплен" и что ставка на иностранцев сделала аренду недоступной для испанцев. Парадкосально, но такой наплыв гостей не всегда играет на руку и местному бизнесу.

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"Отправляйтесь домой!" - кричит мужчина группе недоумевающих туристов, пытающихся попасть на Кало-дес-Моро, один из самых известных пляжей Майорки. Мужчину окружают десятки местных жителей, занявших пляж в знак протеста против массового туризма, который, по их словам, оказывает "разрушительное воздействие на остров и их жизнь". Подобные акции, напомним, прошли и в других туристических местах Испании.

"Туризм убивает"

"Каждый день сюда прибывают круизные лайнеры с тысячами людей. Каждую минуту прилетает самолет. Машины, загрязнение окружающей среды... Пляжи, улицы и рестораны переполнены. Мы сыты по горло!" - жалуется Жоана Мария Эстрани Вальеспир, член протестного коллектива SOS Residents.

"За один день сюда приезжает до миллиона человек. Это невыносимо! - подтверждает Сара, участница протеста. - Они стирают нашу идентичность, вытесняют нас, потому что все тут скупили. Говорят, что Майорка живет за счет туризма? Нет, это туризм живет за наш счет, убивая нас".

На Майорке, самом большом острове Балеарского архипелага, проживает чуть менее миллиона человек. В этом году здесь ждут 20 миллионов посетителей, что станет абсолютным рекордом. На туризм приходится почти половина ВВП Балеарских островов. Но не все местные, как оказалось, от этого выигрывают.

Приезжают, но не платят

Пакеты "все включено", предлагаемые крупными гостиничными сетями и паромными операторами, порой оказывают обратное влияние на некоторых местных предпринимателей "Людей много, но после пандемии у них гораздо меньше денег, - говорит Кристина, продавец в одном из баров в центре столицы, Пальмы. - Выросло число отелей, работающих по системе "все включено", туристы охотно берут в аренду квартиры,чтобы готовить дома. В крайнем случае они заходят в бар выпить".

На другой стороне улицы Сесилия Пенья Россело управляет магазином экологичной одежды "Хумус". "В Пальме остались почти одни лишь франшизы, - констатирует она. - Только им удается выжить на центральных улицах. Город теряет свою идентичность, а традиционная торговля уходит".

Жизнь на колесах

По жителям сильно бьет и нехватка жилья. Растущие цены на недвижимость вынуждают работников госслужб покидать город. В основанной на туризме экономике Майорки большинство рабочих мест носят сезонный характер.

Диего Вилья получает свыше 2 тысяч евро в месяц, работая водителем туристического автобуса. Но и он с трудом сводит концы с концами. Мужчина принял решение жить в автофургоне, так как аренда слишком высока. "Квартиры строятся для иностранцев, и цены на них непомерны, - говорит он. - Я уже несколько раз думал о том, чтобы уехать с Майорки из-за этой ситуации".

Флоре, дочь Диего, тоже живет в доме на колесах по соседству. Она предпочитает этот вариант совместной аренде, которая стала единственным способом выжить для молодежи. "Я работаю официанткой и зарабатываю очень хорошо по сравнению с другими местами в Испании, - говорит Флоре, - но, несмотря на это, не могу снятьь квартиру только для себя одной ".

Неус Труйоль, социолог и бывший член городского совета, объясняет растущую нестабильность международными спекуляциями и новым правым большинством на острове. "Богатые люди или компании с большим капиталом приезжают сюда, чтобы инвестировать, покупать дома, - говорит Труйоль. - Они знают, что цены растут и что это выгодная спекулятивная деятельность. Цены на дома и на продуктовую корзину на острове, зависящем от импорта, так высоки, что семьи не могут свести концы с концами. В последние годы принимались меры по ограничению туристической аренды в Пальме, но сейчас они прекращены".

На пути к краху

Столкнувшись с растущим недовольством населения, местные власти все же пообещали новые меры по ограничению массового туризма. "Но их недостаточно!", - уверена Маргалида Рамис, глава главной организации по защите окружающей среды GOB. По ее мнению, изменение климата делает необходимым радикальное реформирование и диверсификацию экономической модели острова.

"Более чем в половине муниципалитетов Майорки нет питьевой воды. В нескольких действуют ограничения, но они никогда не касаются гостиничного сектора, - перечисляет Рамис, - Защита почв и воды должна стать стратегическим вопросом экономической политики, но это не так. В реальности у нас тут есть планы по расширению операционных возможностей аэропорта Пальмы и порта. Мы ускоряемся на пути к краху".