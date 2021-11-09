Беларусь-Польша: по обе стороны границы стягиваются войска

Беларусь и Польша стягивают на границу всё новые силы. Польское министерство обороны заявляет о крупной передислокации на белорусской стороне. На польской же, по некоторым данным, уже до 12 тысяч военнослужащих.

На этом фоне во вторник польских силовиков посетил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Он заявил, что происходящее — развязанная Минском гибридная война, нацеленная на "подрыв независимости Польши".

В Брюсселе заявляют, что Минск в этой войне пользуется поддержкой Москвы. В России это отрицают и считают, что Евросоюз сильно политизирует происходящее и преувеличивает угрозу.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. Второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов. Нельзя применять разные подходы и стандарты, скажем, к Италии и Польше".

Пропускные пункты в районе чрезвычайной ситуации закрыты. Польская сторона не допускает туда журналистов. Мигранты тем временем не прекращают попыток пробить возведённые поляками заграждения из колючей проволоки. Сами они заявляют, что Польша не является их конечной целью:

"Мы не хотим в Польшу. Мы хотим в Германию. Все здесь, дети, женщины — мы все хотим в Германию".

Белорусское руководство выражает, среди прочего, большую обеспокоенность тем фактом, что в район границы Варшава стягивает подразделения регулярной армии, в том числе танки. Об этом Александр Лукашенко сообщил во вторник в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным.