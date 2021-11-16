Прибалтика просит быстро построить забор

Главы Прибалтийских республик призвали привлечь Беларусь к ответственности за ситуацию с мигрантами: лидеры Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении обвинили президента Александра Лукашенко в том, что он фактически подталкивает людей к нарушению границ ЕС. Прибалтийские политики призвали НАТО и международные организации усилить внимание к происходящему в Беларуси, а ЕС - обеспечить адекватное финансирование для быстрого строительства физических барьеров на границах стран, соседствующих с Беларусью.

Гитанас Науседа, президент Литвы, уточнил: "Мы видим, как ухудшается обстановка на литовской границе. Это требует немедленных решений и действий на европейском и международном уровне. Растущая угроза - проблема не только Литвы и Польши. Мы защищаем внешние границы ЕС и НАТО".

В последние месяцы в Беларусь прибыли тысячи мигрантов, главным образом из стран Ближнего Востока, их цель - попасть на территорию ЕС и просить убежища. Польские власти сообщают: нелегалов сопровождают белорусские пограничники, среди беженцев специально распространяют слухи, что границы открыты.

Александр Лукашенко обвиняет в случившемся Запад, который, по его словам, создает ситуацию, вынуждающую людей бежать. В ожидании нового пакета санкций со стороны ЕС Лукашенко предупредил, что провокации на границах в местах скопления людей могут обострить конфликт Беларуси с соседями.