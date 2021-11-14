Мигранты не сдаются: ситуация на границе Беларуси с ЕС остается напряженной

Напряженность на польско-белорусской границе нарастает.

Возле польской деревни Черемха на границе группы мигрантов попытались прорвать проволочное заграждение с белорусской стороны. Польские военнослужащие успешно пресекли эту попытку.

Между тем, белорусские солдаты были замечены помогающими мигрантам.

В настоящее время до 15 000 военнослужащих Польши находятся на границе в связи со сложившейся ситуацией.

Белорусские власти заявили, что доставляют помощь, включая палатки и обогреватели, в лагерь мигрантов - шаг, который может превратить его из стихийного в фактически постоянный на границах ЕС.

Служба охраны государственной границы Литвы распространила видеозапись, на которой, по ее словам, около 70 мигрантов идут вдоль границы с белорусской стороны. Группа шла на протяжении многих километров вдоль реки Начка, отделяющей Литву от Беларуси, и не пыталась пересечь границу.

Пограничники утверждают, что, по словам мигрантов, их сюда с границы с Польшей доставили белорусские чиновники.

Евросоюз обвиняет Минск в намеренной эскалации кризиса и призывает к введению санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.