Обострение на границе Польши и Беларуси: обвинения и уход от ответственности

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о том, что по требованию властей Турции больше не допустит пассажиров из Сирии, Ирака и Йемена на рейсы в Беларусь из турецких аэропортов.

Минск обвиняется Европейским союзом в эскалации на белорусско-польской границе и незаконном ввозе мигрантов. Еврокомиссия изучает причастность авиакомпаний к нелегальной миграции, а также грозит внести нарушителей в черный список.

Дана Спинант, официальный представитель Европейской Комиссии: "Как мы уже говорили ранее, Еврокомиссия плотно работает над санкциями, в том числе над созданием чёрного списка авиакомпаний, которые отказываются сотрудничать и потворствуют трафику людей".

Польский президент Анджей Дуда выразил свою поддержку польской армии, которая стянута к границе с Беларусью. Минск предостерегает Запад от агрессивных действий. На этом фоне сообщается о том, что несколько подразделений российских десантников были переброшены в граничащую с Польшей Гродненскую область для проведения учений.

Анджей Дуда, президент Польши: "Мы должны понимать, что те, кто руководит ситуацией с другой стороны границы не относится к этим мигрантам как к людях. Они вынудили их собраться на границе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и в целом в ЕС".

Согласно министерству обороны Польши, в пятницу группе мигрантов удалось пересечь границу, но она была задержана польскими солдатами и пограничниками. ООН продолжает призывать все стороны этого миграционного кризиса соблюдать права человека и прекратить использовать беженцев в политических целях.