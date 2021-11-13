Миграционный кризис: активисты призывают защитить нелегалов

На польско-белорусской границе по-прежнему сохраняется напряженность. Рядом с блокпостом Кузница, где в прошлый понедельник сотни мигрантов пытались проникнуть на территорию Польши, усилено присутствие военных. Гуманитарные организации, которые пытаются помочь мигрантам, прибывающим в запретную зону, организовали пресс-конференцию прямо в лесу, что бы рассказать журналистам о ситуации, в которой оказались тысячи нелегалов.

Калина Цварног, активистка FUNDACIA OCALENIE: "Я думаю, что пока мы играем по правилам Лукашенко. Он ожидает, что мы станем оттеснять этих людей. Если мы остановим это, если мы начнем оказывать гуманитарную помощь, если мы предоставим им возможность пройти в упрощенном виде процедуру получения убежища, я думаю, мы сделаем то, чего он не ожидает".

Совместно с Хельсинским фондом по правам человека, одна из групп активистов намерена уведомить Международный уголовный суд в Гааге о предполагаемых преступлениях против человечности, совершенных правительством Беларуси. Активисты так же призывают Европейский Союз как можно скорее разрешить кризис, возникший в пределах границ сообщества. По словам депутата польского Сейма происходящее оказывает влияние на местное.

Магдалена Бейят, депутат польского парламента: "Прежде всего мы не можем вот просто так отвернуться от этих людей и допустить, что бы они умирали на нашей территории. Однако сложившаяся ситуация глубоко травмирует местное сообщество, которое проявляет себя потрясающе. Это те молчаливые герои, которые помогают прибывшим сюда людям. Они остались одни без какой-либо поддержки со стороны правительства Польши".

В пятницу на другом участке польско-белорусской границы лесничий обнаружил тело молодого сирийца. Позднее в тот же день польская армия сообщила об очередной попытке штурма границы группой в составе примерно ста человек. По словам исполнительного директора агентства ЕС по контролю границ Frontex миграционный кризис может сохраняться на протяжение длительного времени.