Учения, прорыв и смерть мигранта: кризис на польско-белорусской границе

Два российских десантника погибли на совместных с Беларусью учениях в Гродненской области, недалеко от границы с Польшей и Литвой.

Схождение двух парашютистов произошло вследствие внезапного сильного порыва ветра. Из-за недостаточной высоты система запасного парашюта одного из них не успела сработать.

Тем временем Минобороны Польши сообщило, что нескольким десяткам мигрантов удалось прорваться на польскую территорию близ погранперехода "Брузги", где они были встречены стражами порядка.

Как сообщается, "мигранты передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения".

Также стало известно, что в лесной зоне на территории Польши было найдено тело 20-летнего сирийского беженца. Причина смерти выясняется.

По данным польской погранслужбы, число нелегалов на границе с Беларусью растет. Только в стихийном лагере в Кузнице находятся до тысячи человек, всего вдоль границы могут быть рассредоточены до 4 тысяч беженцев.

Ситуацией озабочены в ООН.

Наше послание всем сторонам заключается в том, что люди не должны быть инструментом, это не пешки, это люди. В конечном счете, все, что нужно сделать - это удовлетворить их основные потребности и обеспечить их основные права Фархан Хак заместитель официального представителя ООН

На фоне напряженной ситуации у рубежей Польши и Литвы, латвийская граница считается слабым местом - там нет постоянно заграждения. Но власти Латвии уверяют, что их войска вполне способны противостоять наплыву мигрантов, в случае необходимости.