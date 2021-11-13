Сможет ли Болгария выбраться из политического тупика?

Попытка номер 3. В воскресенье граждане Болгарии снова пойдут к избирательным урнам, чтобы попытаться выйти из политического тупика, который сильно ударил по экономике беднейшей страны ЕС из-за отсутствия стабильного правительства.

При этом, как ожидается, явка на третьих за год выборах будет низкой.

Согласно прогнозам, партию ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, поддержат более 20% избирателей.

Второе место может занять "Продолжаем перемены", антикоррупционная партия бывших временных министров экономики и финансов Кирилла Петкова и Асена Василева. Партия была создана после последних внеочередных выборов.

По тем же прогнозам, третьей станет социалистическая партия во главе с Корнелией Ниновой.

Как ожидается, в таком случае коалиционные переговоры будут трудными. Ни одна партия не выявила желания в случае победы поддержать Бойко Борисова, обвиняемого в коррупции.

Со времени массовых протестов 2020 года ГЕРБ находится в политической изоляции.

Это означает, что уставшие от нестабильности в стране болгары снова будут вынуждены пойти на избирательные участки.

Вместе с парламентом страна избирает и президента. Но здесь результат более предсказуем - по всем опросам, Румен Радев будет переизбран главой государства.