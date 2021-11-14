Болгария: третья попытка избрать парламент

В Болгарии избирают президента и парламент.

Население надеется, что после безрезультатных всеобщих выборов в апреле и июле, третья попытка избрать 240-местный парламент приведет к формированию правительства, которое выведет беднейшего члена Европейского Союза из кризиса здравоохранения и экономики.

Несмотря на это аналитики прогнозируют низкую явку на выборах, что может оказаться на руку бывшей правящей партии ГЕРБ. Именно она, судя по опросам, займет первое место.

Но из-за обвинений в коррупции ее лидера бывшего премьер-министра Бойко Борисова шансы на коалицию с другими партиями кажутся маловероятными.

По мнению наблюдателей, ядром нового правительства станет антикоррупционная партия-новичок "Продолжаем перемены" во главе с бывшими министрами экономики и финансов Кириллом Петковым и Асеном Василевым. Она, по прогнозам, поборется за второе место с социалистической партией во главе с Корнелией Ниновой.

На президентских выборах на этот в основном церемониальный пост претендуют 23 кандидата. Действующий президент Румен Радев, ярый критик Борисова и сторонник прошлогодних антикоррупционных протестов, имеет хорошие шансы на второй пятилетний срок.