Болгария: массовые манифестации против санпропусков

Тысячи владельцев баров и ресторанов, поваров, официантов, сотрудников прочих развлекательных заведений и общепита вышли в четверг на улицы городов по всей Болгарии. Они выразили протест против введения санитарных пропусков.

Участники акции называли меры правительства по борьбе с пандемией "неадекватными" и "дискриминационными", предрекая, что они обернутся массовым банкротством предприятий малого бизнеса.

Ковид-сертификат с отметкой о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательном ПЦР-тесте начал действовать на днях. Документ также обязателен для посещения театров, музеев, спортзалов, торговых центров.

Болгария переживает резкий рост заболеваемости коронавирусом при одних из самых низких в Евросоюзе показателях иммунизации населения. За последние сутки в стране выявили свыше пяти с половиной тысяч новых случаев заражения, умерли 154 пациента.