Болгария на пороге выборов: удастся ли стране выйти из затянувшегося кризиса?

Болгария готовится к третьим за год парламентским выборам. Уже дважды депутаты не смогли сформировать правительство. Партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова не нашла достаточно партнёров для коалиции. Одновременно граждане будут избирать президента — этот пост рассчитывает сохранить за собой Румен Радев.

В разгар противостояния между наиболее влиятельными институтами власти в Болгарии прокуратура проводила обыски в администрации президента. За этим последовала волна антиправительственных выступлений летом 2020. Политические оппоненты Румена Радева критиковали его за встречи с протестующими.

По мнению политолога и экс-советника президента Слави Василева, этот политический кризис укрепил институт президентства:

«Радев в полной мере реализовал президентские функции. __Он признал требования толпы законными и поддерживал протесты. Это делает его ключевым игроком на политическом ландшафте Болгарии, хотя он и не обладает той же властью, которую имеет премьер-министр».

В Болгарии президент выполняет в большей степени церемониальные функции. Он считается главой государства, он в праве блокировать законопроекты, но парламент легко может обойти это вето. Радева обвиняют в использовании своей должности для борьбы с Борисовым и углубления политического кризиса.

Согласно последним соцопросам, Румен Радев опережает своих оппонентов на предстоящих президентских выборах. Его главным соперником называют ректора Софийского университета Анастаса Герджикова.