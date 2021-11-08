Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в экстренном порядке созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Беларусью.

В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлена колонна численностью - по разным оценкам - от нескольких сотен до нескольких тысяч, направляющаяся к польской границе.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей.

Как сообщается, мигранты намерены через Польшу попасть в Германию.

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил в Твиттере, что обстановка на польско-белорусской границе накаляется.

"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы. Они только что подошли и пытаются массово перейти в Польшу".

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

По словам Жарына, в таком количестве мигранты еще не пытались пересечь границу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что к охране рубежей страны привлечены 12 тысяч военнослужащих.

Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.

В польском минобороны отмечают, что подобные ситуации стали обыденным делом. Накануне, 7 ноября, группа мигрантов "атаковала пограничные посты".

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тысяч нелегальных мигрантов.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, которые граничат с Беларусью. Увеличена численность военнослужащих, охраняющих приграничную территорию.

Власти страны возводят на границе заграждение из колючей проволоки.

О введении ЧС в приграничных с Беларусью районах объявили также Литва и Латвия, тоже пострадавшие от миграционного кризиса.