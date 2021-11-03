"Вооружённая провокация" на границе Польши и Беларуси

"Вооружённая провокация" на границе Польши и БеларусиКомментарии
Польша обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе. В ночь на вторник польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех людей в форме с длинноствольным оружием.
Как пояснил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб, при попытке выйти с ними на контакт неизвестные перезарядили оружие и вернулись на белорусскую территорию.
В связи с инцидентом в польский МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский.
В последнее время пограничная охрана Польши отмечает все более агрессивное поведение мигрантов. В минувшие выходные было зафиксировано несколько подобных инцидентов на польско-белорусской границе.
С августа польской стороной было зафиксировано 28 500 попыток незаконного пересечения границы, больше половины из которых пришлось только на октябрь.
Польша, а также Литва и Латвия сообщают об огромном росте числа мигрантов, прибывающих из Беларуси.
Польские власти заявляют, что это форма гибридной войны против ЕС, которую ведет режим Александра Лукашенко.