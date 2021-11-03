"Вооружённая провокация" на границе Польши и Беларуси

Польша обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе. В ночь на вторник польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех людей в форме с длинноствольным оружием.

Как пояснил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб, при попытке выйти с ними на контакт неизвестные перезарядили оружие и вернулись на белорусскую территорию.

В связи с инцидентом в польский МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский.

Все произошло динамично в условиях ограниченной видимости, поэтому было невозможно определить, из каких подразделений они прибыли, мы столкнулись с очередной агрессивной провокацией белорусской стороны Станислав Жарин пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб

В последнее время пограничная охрана Польши отмечает все более агрессивное поведение мигрантов. В минувшие выходные было зафиксировано несколько подобных инцидентов на польско-белорусской границе.

На прошлой неделе мы зафиксировали несколько попыток силового пересечения границы. Что еще хуже, мы наблюдаем все более агрессивное поведение иностранцев, которые не всегда хотят пересечь границу, но, например, бросают различные предметы в офицеров пограничной охраны и польской армии Михал Токарчик Пограничная служба Польши

С августа польской стороной было зафиксировано 28 500 попыток незаконного пересечения границы, больше половины из которых пришлось только на октябрь.

Польша, а также Литва и Латвия сообщают об огромном росте числа мигрантов, прибывающих из Беларуси.

Польские власти заявляют, что это форма гибридной войны против ЕС, которую ведет режим Александра Лукашенко.