Бизнес предупреждает, что закрытие пограничных пунктов и растянувшиеся на километры автомобильные пробки, в которых простаивают грузовые автомашины, существенным образом повлияют на поставки товаров и их стоимость перед новогодними праздниками. Решением **проблемы с доставкой европейских грузов в Россию начали заниматься в трех министерствах – МИД, Минтрансе и Минэкономразвития.**

Консультативный совет по иностранным инвестициям обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с письмом, в котором говорилось о сложившейся с транзитом товаров ситуации и вероятном повышении цен.

"Сохранение сложившейся обстановки может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников", - цитирует письмо представителей совета газета "Коммерсант".

На контрольно-пропускных пунктах растут очереди из грузовых машин, время перехода границы значительно увеличилось, в то время как день простоя одной машины обходится минимум в €500, говорится в письме предпринимателей. На альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, при том что в нормальных условиях проезд по этим дорогам увеличивает затраты минимум на €300 за машину.

При этом власти Польши обещают, что в качестве одной из ограничительных мер могут вообще закрыть границу с Беларусью. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Ранее о возможности приостановки железнодорожного движения говорил глава польского МВД Мариуш Каминьский. При этом официальные представители Варшавы называют Россию "режиссером" кризиса на границе, а Беларусь – лишь исполнителем.

Белорусские пограничники в очередях и пробках на КПП винят Польшу. В Госпогранкомитете Беларуси заявляют, что польская сторона не справляется со своими обязанностями по оформлению грузовых машин.

Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заявления о введении новых санкций и возможном закрытии границы ответил предупреждением:

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - сказал Лукашенко.

С угрозами перекрыть транзит из Европы через Беларусь ранее выступал и сам белорусский лидер.

В середине ноября Лукашенко предупреждал: "А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?"

"Остановка транзита принесет Беларуси убытки порядка 1,5-2 миллиардов долларов в год, - сказал в интервью Euronews старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Для Минска это огромные суммы. Без них профицит внешней торговли товарами и услугами превратится в дефицит".

Остановка транзита принесет Беларуси убытки порядка 1,5-2 миллиардов долларов в год. Для Минска это огромные суммы. Вадим Иосуб старший аналитик "Альпари Евразия"

"Конечно, это исключительно невыгодно ни Европе в целом, ни Польше, ни белорусским властям. Это невыгодно и другим важным участникам транзита с Востока на Запад и с Запада на Восток - России и Китаю. Транзит – важнейшая статья белорусского экспорта услуг. В этом году внешнеэкономическое сальдо торговли товарами и услугами в Беларуси положительное, причем положительное именно исключительно за счет услуг. И в этих услугах серьезную часть составляют именно транспортные услуги. В прошлом году это принесло Беларуси более трех миллиардов долларов", - говорит эксперт.

Через польско-белорусскую границу проходит около 10% российского импорта, включая продовольственные и промышленные товары. Более 90% поставок приходится именно на автомобильный транспорт.

По данным таможенной статистики, через территорию Беларусь в Россию ввозится в общей сложности более восемь миллионов тонн грузов в год, а в январе-мае текущего года этот объем составил около двух миллионов тонн. Из этих объемов 25-26% приходится на товары из Германии, 11% — из Польши, 9-10% - из Италии, около 6-7% - из Франции.

Есть ли возможность перенаправить эти транспортные потоки без серьезных потерь?

"Для Европы сухопутный маршрут через эту границу - очень большая часть торговли с Россией и Китаем. Альтернативных сухопутных маршрутов почти нет. Например, через Украину такой логистики практически не существует. Есть через Латвию и Литву, но там пропускная способность несопоставима с белорусским маршрутом", - говорит Вадим Иосуб.

Александр Лукашенко, говоря о контрсанкциях и закрытии границ, предлагал европейцам везти товары «хоть через Северный полюс», позже упоминал Финляндию и Донбасс. Может ли Украина в будущем взять на себя большую часть транзита?

"Честно говоря, с Украиной я себе плохо представляю, о каком маршруте может идти речь. Например, когда мы говорим об автомобильном транспорте, прежде всего грузы идут по трассе М1 – Москва-Минск-Брест и далее там уже Варшава, Берлин и так далее. Это современная трасса с высокой пропускной способностью. В ее обновление, расширение, придорожную инфраструктуру и так далее в течение последних двух последних десятилетий было вложено несколько миллиардов долларов.

Если посмотреть на карту, другие дороги найти можно - и через Литву, и через Латвию и даже, если пофантазировать, что-то и через Украину. Но это не та пропускная способность, не та инфраструктура, чтобы большие грузовые автомобили шли в тех же объемах. Строительство таких магистралей, реконструкция, обслуживание - это миллиарды долларов, делаются такие проекты десятилетиями", - рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в интервью Euronews.

По мнению эксперта, вряд ли Польша и Беларусь решатся на реальные шаги по остановке транзита.

Бизнес же надеется на «политическое решение» проблемы. Кроме того Координационный совет по иностранным инвестициям обратился с просьбой к первому вице-премьеру РФ оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией.