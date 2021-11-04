День народного и международного единства

День народного единства России президент Владимир Путин встретил в Севастополе: он возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны. Монумент был открыт в апреле этого года и изображает белого поручика и красного командира у подножья постамента их общей Родины-матери. По мнению главы государства, недавняя история Крыма с этой точки зрения очень символична.

Владимир Путин, президент России:

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму: они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".

Сохранить навсегда, по словам Владимира Путина, необходимо и братские отношения между Россией и Беларусью: в тот же день лидеры двух стран на видеозаседании подписали Интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает 28 программ по сближению двух стран, а кроме того принята обновлённая военная доктрина.

Александр Лукашенко, президент РБ:

"Нельзя не отметить тесное сотрудничество в сфере обороны. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надёжным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем".

"28 программ" были официально озвучены в начале сентября: Россия и Беларусь планируют гармонизировать очень многие сферы экономики, таможню и налоги. О планах политической и финансовой интеграции речи не идёт.