10-летие аннексии Крыма отметили концертом с участием Путина и его "соперников"

Владимир Путин отпраздновал своё переизбрание на 5-й срок и 10-летие аннексии Крыма митингом-концертом на Красной площади. Таким же неожиданным, как вчерашнее упоминание фамилии Навального, стало появление на одной с ним сцене депутатов Госдумы, фигурировавших в избирательном бюллетене.

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"Крымская весна. Всё началось с нас!", – гласят плакаты, которыми российская пропаганда отмечает 10-летие аннексии украинского полуострова, которую почти никто в мире не признаёт законной.

В Украине напоминают: вторжение Москвы длится уже 10 лет, а нападение 24 февраля 2022 года – лишь начало его полномасштабной фазы.

К "памятной" для Кремля дате и подгонялся электоральный календарь. На следующий день, после того, как ЦИК объявил Владимира Путина переизбравшимся президентом, вчерашний кандидат-самовыдвиженец в окружении своих соседей по бюллетеню появился на митинге-концерте на Красной площади – сразу же после выступления группы "Любэ".

Даванков, Харитонов и Слуцкий в очередной раз выразили Путину свою поддержку.

По традиции, на мероприятие отправили московских бюджетников, об этом написали ряд российских СМИ.

Среди анонсов, прозвучавших у кремлёвской стены, – строительство железной дороги из Ростова-на-Дону "до Севастополя" как альтернативы Крымскому мосту, который уже подрывали несколько раз с начала большой войны.

"Ровно десять лет назад, когда я выступал здесь, на этой же сцене, я вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. И это навело меня на мысль, что Крым вернулся в свою гавань", – заявил собравшимся Путин.

"Но Крым – это не только стратегически важная территория и наша история. Это прежде всего люди, которые там живут. Севастопольцы и крымчане – наша гордость", – добавил он.

Говоря о людях, с начала полномасштабной войны Крым занимает второе место среди контролируемых РФ регионов после Москвы по количеству судебных дел, возбуждённых против граждан за "дискредитацию российской армии", пишет The Guardian.

Это широко трактуемая статья, под которую может подпасть любой пацифистский или проукраинский контент.

Многие западные страны и объединения осудили выборы 15-17 марта и назвали нарушением международного права проведение "голосования" на оккупированных территориях Украины.

"Невероятно недемократической" назвали состоявшуюся процедуру в Госдепе США.

"Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления репрессий против гражданского общества и всех форм оппозиции режиму, всё большего ограничения свободы слова и запрета на работу независимых СМИ", – говорится в коммюнике МИД Франции.

"Жизнь в России продолжается без демократических потрясений", – написал в бывшем Твиттере министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

При этом о непризнании глобальных итогов выборов, как этого добивались российские оппозиционеры в эмиграции, речи пока не идёт.

Были и те, кто Путина поздравил: от Николаса Мадуро до Реджепа Тайипа Эрдогана (всего более 20 правительств).

Не последовало реакции от большинства африканских стран, Бразилии, Мексики, государств Персидского залива и Юго-восточной Азии.