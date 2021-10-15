В России начинается перепись населения. Украина протестует против сбора данных на территории Крыма

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября и продлится до 14 ноября. Власти страны особо отмечают, что в этот раз она будет проводиться в цифровом формате. Можно заполнить документы на переписном участке или на портале госуслуг. Украина выразила протест в связи с проведением переписи в Республике Крым, отметив, что такие действия России направлены против суверенитета и территориальной целостности страны.

Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что начинающаяся в стране перепись населения будет одной из самых передовых в мире. Она должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса и парламентских выборов сроки ее проведения несколько раз изменялись.

"Росстат и наши многочисленные партнеры провели огромную работу по ее подготовке. Результат нашей совместной работы - 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи. И конечно, безопасной. Во всех смыслах этого слова: и как безопасность данных жителей нашей страны, и как безопасность физическая, и для переписчиков, и для граждан, и, наконец, как забота о здоровье населения России", - сказал Малков в беседе с ТАСС.

Заполнить переписные листы жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября. Для этого достаточно иметь учетную запись на портале госуслуг, компьютер и доступ в интернет. Заполнение переписного листа займет около 20 минут.

Впервые в истории страны Всероссийская перепись населения открылась на портале Госуслуг.https://t.co/i3G91hWd7lpic.twitter.com/gruRxHx3BL — Минцифры России (@minsvyaz_news) October 14, 2021

Перепись будет проводиться и на территории Крыма, против чего протестуют власти Украины. В заявлении опубликованном на сайте Министерства иностранных дел страны говорится, что Киев считает такие действия Москвы недружественным актом и оставляет за собой право применить ответные меры.

«Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.. Севастополь», - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что «в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый «референдум» в АР Крым и г.. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменения статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийского переписи».

Украина призывает международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.

Жителей полуострова переписывали в 2014 году. Отмечается, что тогда в Крыму было отмечено существенное изменение национального состава. По данным той переписи численность постоянного населения Крыма составила 1 891 465 человек.

Реакции российской стороны на заявление МИД Украины пока не последовало.

Первые итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в конце 2021 года.