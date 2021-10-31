Путин обещает сокращать выбросы быстрее ЕС

Россия в ближайшие три десятилетия готова сократить выбросы парниковых газов более быстрыми темпами, чем Евросоюз. Об этом в ходе своего выступления на саммите «Большой двадцатки» заявил президент Владимир Путин. От подчеркнул, что Россия, как и многие другие страны, пострадала от негативных последствий глобального потепления:

«Мы сталкиваемся и с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объёмы нашей территории. Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой, более чем в 2,5 раза. За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше».

Путин призвал не ограничиваться сокращением объёмов выбросов в атмосферу. По его словам, миру необходима программа восстановления экологического баланса.

«Нужно наращивать и поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности. Это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, морей, болот. Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами».

Россия входит в пятёрку стран с наибольшими выбросами CO2 в атмосферу — наряду с с Китаем, США, Индией и Японией.

В рамках Парижского соглашения по климату Москва обязалась к 2030 снизить объёмы загрязнения до 70% от уровня 1990-го.

Три года назад, по данным Всемирного банка, показатели России были всего на несколько процентов выше этого порога.