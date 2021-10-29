В России вспоминают жертв советского террора

В России проходят акции, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий. Из-за пандемии крупные мероприятия запрещены, однако общество «Мемориал», музеи и мемориальные центры в разных регионах страны призывают возлагать цветы к памятникам и проводить небольшие встречи, в частности, для традиционного чтения имён жертв политического террора.

Одним из центров, где собирают и распространяют информацию о репрессиях советского времени, стал Томский музей «Следственная тюрьма НКВД». По словам сооснователя музея Василия Ханевича, главная задача этих проектов — сделать так, что подобное советскому террору не повторялось:

«Ценность человеческой жизни важнее всего, — не какие-то государственные цели, восстановление могущества, страха перед империей, воссоздание империи, а цена человеческой жизни».

«Мемориал», который российские власти объявили «иностранным агентом», собрал более трёх миллионов ста тысяч записей с именами убитых и репрессированных в годы советского террора. Историки отмечают, что это не более четверти от общего числа людей, которые по российскому закону 1991 г. признаны жертвами политических репрессий.