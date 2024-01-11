В Грузии разразился скандал из-за иконы со Сталиным

By Euronews

В соборе Святой Троицы в Тбилиси облили краской икону Матроны Московской, где также изображен Сталин. Это вызвало протесты. Патриархия Грузии призвала переписать икону.

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Патриархия Грузии призвала переписать икону Матроны Московской, где также изображен Иосиф Сталин. Патриархия отмечает, что "один из эпизодов" на иконе вызвал "противоречивые разговоры", а сама икона стала "объектом неоправданных нападок", что привело к "напряжению" в обществе.

При этом в патриархии подчеркивают, что на иконе может быть изображен не только святой, но и любой связанный с его жизнью человек, включая правителей. Однако это не означает, что икона "прославляет этих лиц или приписывает им какое-либо достоинство".

Девятого января икону облили синей краской. Этот факт вызвал протест. Икона находилась в соборе Святой Троицы в Тбилиси. Гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала в соцсетях видео с испорченной иконой. У дома Перадзе собрались десятки людей, обвинив активистку в вандализме. Позднее Перадзе рассказала о получении сообщений с угрозами в ее адрес.

В тбилисском кафедральном соборе икона появилась несколько месяцев назад. Ее передали в дар храму лидеры пророссийской партии "Альянс патриотов". МВД Грузии возбудило дело по статье о хулиганстве.