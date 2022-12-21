Коммунисты отметили день рождения Сталина

Российские коммунисты отмечают годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. Представители левых партий возложили цветы к его могиле в кремлёвской стене. В конце прошлой недели партия "Коммунисты России" предложила вернуть останки Сталина в Мавзолей на Красной площади.

Владимир Кашин, зам.главы КПРФ, назвал 21 декабря не только днём рождения Сталина, но и днём рождения Советской России и Советского Союза.

Официально считается, что Сталин родился 21 декабря (по новому стилю) 1879 года. В то же время в последние годы СССР появились документальные исследования, согласно которым он на год старше: по этим данным, он родился 18 декабря (по новому стилю) 1878 года.

Иосиф Сталин считается самой противоречивой фигурой советской истории, оценки его наследия полярно противоположны.

Противники называют его неуравновешенной личностью, создателем тоталитарной советской системы, организатором "Большого террора" и репрессий в отношении целых народов и социальных групп. В ряде стран Восточной Европы сталинизм (и коммунизм в целом) могут приравнивать к нацизму. Европарламент в 2009 году ввёл единый "день памяти жертв сталинизма и нацизма".

Сторонники Сталина говорят о его вкладе в победу в Великой отечественной войне, о руководстве индустриализацией и модернизацией советского государства и общества, о превращении СССР в ядерную сверхдержаву.

При этом в течение всего постсоветского периода социологи отмечают рост положительного отношения к Сталину. Так, в 2008 году на конкурсе "Имя Россия" он долгое время лидировал и занял в итоге третье место с небольшим отставанием, а во второй половине 2010-х более половины россиян относились к нему в целом положительно.

Многие социологи объясняют это тем, что образ Сталина используется как протест против резких перемен, происходивших в 1990-е годы, а затем и против современной российской системы.