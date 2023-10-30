30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Акция "Возвращение имен" в память жертв сталинистских репрессий прошла на фоне масштабных репрессий против оппозиции в России в режиме онлайн.

РЕКЛАМА

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября традиционную акцию "Возвращение имён" у Соловецкого камня на Лубянской площали в центре Москвы провести не удалось. Площадь была оцеплена, людей пропускали возложить цветы группами не более трёх человек. Среди них были послы многих стран. Общество "Мемориал", ликвидированное российскими властями, но продолжающее свою деятельность за пределами страны, провело акцию онлайн:

Олег Орлов, сопредседатель "Мемориала", нобелевский лауреат:

"Это очень важно, потому что на этих мероприятиях в последние годы люди говорят не только о прошлом, но читают имена сталинских узников и очень часто говорят о нынешних политзаключенных. Это тоже неприемлемо для власти".

Ян Рачинский, сопредседатель "Мемориала":

"Государство в целом практически ничего не делает. Мы видим, что власти Москвы сегодня относятся к этой мемориальной церемонии так, как будто здесь планировали собраться террористы".

Участники акции зачитывали имена жертв репрессий или из дома, или выйдя к мемориальным местам. Так, прямые включения организованы из Санкт-Петербурга, Волгограда и других российских городов, а также из многих стран, в том числе Украины и Германии.