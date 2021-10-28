Поведение планктона меняется из-за глобального потепления

Планктон находится во главе пищевой цепочки Мирового океана и вырабатывает половину кислорода, которым мы дышим. Благодаря этим микроскопическим водным организмам из нашей атмосферы удаляется вредный углекислый газ.

На юго-востоке Англии вблизи Плимута ученые уже несколько лет занимаются изучением планктона. Эксперты заметили, что в последние годы на фоне глобального потепления массы планктона начали перемещаться, что может привести к серьезным последствиям для океана и людей.

Клэр Остл , биолог из Marine Biology Association, объясняет: "Мы заметили, что потепление и изменение кислотности океана влияет на пищевые цепочки, в районе наблюдения появляются новые виды".

Два основных вида — фитопланктон и зоопланктон — при повышении температуры ведут себя по-разному: фитопланктона становится больше, а зоопланктона — меньше.

"Мы видим, что глобальное потепление и нагревание Мирового океана могут напрямую затрагивать планктон, особенно зоопланктон, вынуждая микроорганизмы менять свою сезонность, приводят к изменению питательных качеств планктона, что также оказывает влияние на популяции рыб, которые его поедают", — говорит Дэвид Джонс, директор проекта CPR Survey.

Ученые уже давно предупреждают, что глобальное потепление приведет к значительным изменениям в распределении планктона в Мировом океане. По последним данным, биомасса начала перемещаться в стону полюсов.