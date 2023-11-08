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Кругосветное путешествие Дарвин 200: молодежь готовится сохранять планету

Дарвин 200
Дарвин 200 Авторское право AP Photo
By Euronews
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Кругосветное путешествие Чарльза Дарвина привело ученого к важнейшим открытиям. Сейчас путь натуралиста повторяет парусник "Остерсхельд". Цель проекта Дарвин 200 - подготовить специалистов по защите окружающей среды.

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Парусник "Остерсхельд" в рамках проекта Дарвин 200 воссоздает кругосветное путешествие английского натуралиста Чарльза Дарвина, автора идеи об эволюционном развитии всех живых существ.

В течение двух лет парусник остановится в 32 портах, в которые заходил корабль Королевского флота Великобритании "Бигль" с Дарвином на борту. В проекте в целом примут участие 200 юных натуралистов со всего мира.

Стюарт Макферсон, основатель проекта Дарвин 200 :"Когда вы произносите "Чарльз Дарвин", многие вспоминают старика с бородой, написавшего множество научных книг по эволюции и на другие темы. Но, когда он отправился в пятилетнее кругосветное путешествие, ему было всего 22 года. Цель этого проекта - подготовка лучших молодых специалистов по охране природы для завтрашнего дня. Поэтому мы ищем людей, начинающих свою карьеру примерно с 20 до 25 лет, чтобы изменить завтрашний мир".

В каждом порту парусник проводит около двух недель. Он уже побывал на Канарских островах, в Кабо-Верде у берегов Африки, Фернанду-ди-Норонья у берегов Бразилии. На борту "Остерсхельда" активисты наблюдают за морскими птицами, китами и дельфинами.

Иро Цармпопулу-Фокиану, экоактивистка: "Чрезмерный вылов рыбы привел к истощению рыбных запасов в океане. Чем больше мы ловим рыбы, тем меньше пищи остается в океане для таких животных, например, китов. Морской трафик очень интенсивный. По всему миру курсирует слишком много судов, которые создают чрезмерный уровень морского шума и опасность столкновений".

Мерлин Хулсенбум, экоактивистка:"Мы пытаемся сравнить эффективность ручного подсчета с новой методикой, которая предполагает использованием дронов. Мы устанавливаем количество бурых олуш, это вид морских птиц".

В каждый из портов, куда приходит парусник, прибывает группа юных натуралистов. Они встречаются с местными учеными, обмениваются информацией. Участники проекта Дарвин 200 публикуют видеоролики на YouTube-канале экспедиции.

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