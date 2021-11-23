Москва усматривает в борьбе с глобальным потеплением дискриминацию

Россия обвиняет развитые страны Запада в дискриминационном подходе к проблемам защиты окружающей среды. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, этот вопрос должен стать одной из тем саммита лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН:

«Налицо стремление развитых стран Запада, которые уже вышли в постиндустриальный режим своей экономики, сделать всё, чтобы остальные прекратили загрязнять, а, стало быть, прекратили развиваться. Баланс между интересами защиты климата, охраны окружающей среды, с одной стороны, и законными интересами социально-экономического развития стран, которые находятся на гораздо более низком уровне, — этот баланс всегда был ключевым в нашей позиции. В итоге эта логика, я считаю, преобладала в Глазго, и это отражено в её решениях».

Лавров говорил об итогах конференции ООН по климату, которая прошла в Глазго. На форуме звучала и критика в адрес России, в том числе со стороны президента США Джо Байдена. Он обвинил Москву в молчании и недостаточно активной позиции в вопросах глобального потепление. Российского лидера Владимира Путина Байден раскритиковал за отказ от очного участия в конференции.